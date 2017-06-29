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29 حزيران 2017
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سامي الجميل للـLBCI : هناك مظاهر تحصل منذ تشكيل الحكومة غير صحيّة للديمقراطية والحريات العامة في لبنان مثل شخص يضرب لتعبيره عن رأيه على فيسبوك

سامي الجميل للـLBCI : هناك مظاهر تحصل منذ تشكيل الحكومة غير صحيّة للديمقراطية والحريات العامة في لبنان مثل شخص يضرب لتعبيره عن رأيه على فيسبوك Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,للـLBCI,الجميل,سامي,
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سامي الجميل للـLBCI : هناك مظاهر تحصل منذ تشكيل الحكومة غير صحيّة للديمقراطية والحريات العامة في لبنان مثل شخص يضرب لتعبيره عن رأيه على فيسبوك
 
 
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