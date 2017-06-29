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29 حزيران 2017
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سامي الجميّل للـLBCI : الحكومة عاجزة وتصدّق على ملفات تحصل خارج المجلس ولو كنت مكان الوزراء لاستقلت لأن اجتماع بعبدا هو دليل على أن الحكومة عاجزة

سامي الجميّل للـLBCI : الحكومة عاجزة وتصدّق على ملفات تحصل خارج المجلس ولو كنت مكان الوزراء لاستقلت لأن اجتماع بعبدا هو دليل على أن الحكومة عاجزة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومة,للـLBCI,الجميّل,سامي,
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سامي الجميّل للـLBCI : الحكومة عاجزة وتصدّق على ملفات تحصل خارج المجلس ولو كنت مكان الوزراء لاستقلت لأن اجتماع بعبدا هو دليل على أن الحكومة عاجزة
 
 
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