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29 حزيران 2017
29/06/2017 15:01:37
سامي الجميّل للـLBCI : الحكومة عاجزة وتصدّق على ملفات تحصل خارج المجلس ولو كنت مكان الوزراء لاستقلت لأن اجتماع بعبدا هو دليل على أن الحكومة عاجزة
سامي الجميّل للـLBCI : الحكومة عاجزة وتصدّق على ملفات تحصل خارج المجلس ولو كنت مكان الوزراء لاستقلت لأن اجتماع بعبدا هو دليل على أن الحكومة عاجزة
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LBCI News Lebanon
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