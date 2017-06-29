آخر الأخبار
29 حزيران 2017
Back

سامي الجميل للـLBCI : روابط تاريخية تجمعنا بسعد الحريري ومعارضتنا ليست تجاهه بل تجاه أداء الحكومة بأكملها وكنت أتمنى لو قام بدور إصلاحي حقيقي اليوم

سامي الجميل للـLBCI : روابط تاريخية تجمعنا بسعد الحريري ومعارضتنا ليست تجاهه بل تجاه أداء الحكومة بأكملها وكنت أتمنى لو قام بدور إصلاحي حقيقي اليوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار روابط,للـLBCI,الجميل,سامي,
episodes
سامي الجميل للـLBCI : روابط تاريخية تجمعنا بسعد الحريري ومعارضتنا ليست تجاهه بل تجاه أداء الحكومة بأكملها وكنت أتمنى لو قام بدور إصلاحي حقيقي اليوم
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً