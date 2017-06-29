المانيا إلى نهائي كأس القارات 2017

نصف نهائي كأس القارات 2017 .. ألمانيا والمكسيك

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LBCI News Lebanon

سجل ليون غوريتسكا هدفين مبكرين بحنكة ليساعد المانيا على الفوز 4-1 على المكسيك في لقاء مثير بقبل نهائي كأس القارات لكرة القدم اليوم الخميس.

وأتيحت للمكسيك عدد أكبر من الفرص واستحوذت على الكرة بشكل أكبر لكن دفاعها بدا دائما معرضا للاختراق أمام تشكيلة المانيا الشابة.وهز غوريتسكا الشباك مرتين في أول ثماني دقائق ثم أضاف تيمو فيرنر وأمين يونس هدفين آخرين في الشوط الثاني بينما أحرز ماركو فابيان هدف المكسيك الوحيد في الدقيقة 89 لكنه كان الهدف الأروع وجاء بتسديدة قوية من 35 مترا.

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