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29 حزيران 2017
29/06/2017 15:53:51
سامي الجميل للـLBCI : كلام السيد نصرالله يشكل مشكلة للبنان إذ لا يجوز الكلام عن استقدام مقاتلين من العالم فنحن لا نأتي بمرتزقة الى بلدنا
سامي الجميل للـLBCI : كلام السيد نصرالله يشكل مشكلة للبنان إذ لا يجوز الكلام عن استقدام مقاتلين من العالم فنحن لا نأتي بمرتزقة الى بلدنا
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