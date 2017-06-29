القضاء الأميركي يصادر بناء في نيويورك تملكه إيران

البناء سيباع ويعود ثمنه الى صندوق خاص للتعويض عن ضحايا اعتداءات

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LBCI News Lebanon

اصدرت محكمة فدرالية اميركية في مانهاتن في نيويورك حكما الخميس قضى بمصادرة بناء من 36 طابقا في الجادة الخامسة بعد اعتباره تابعا بشكل غير مباشر للسلطات الايرانية، لتؤكد المحكمة بذلك حكما سابقا صدر عام 2013.

وقال جون كيم المتحدث باسم النائب الفدرالي العام في القطاع الجنوبي لولاية نيويورك ان البناء سيباع ويعود ثمنه الى صندوق خاص للتعويض عن ضحايا اعتداءات.

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وتقدر قيمة البناء بين 500 مليون ومليار دولار، حسب مصادر عدة، كما امرت المحكمة بمصادرة املاك اخرى، حسب ما اضاف المتحدث.

ويُعتبر هذا الحكم الذي اصدرته المحكمة الفدرالية في مانهاتن مرحلة مهمة لجيريمي ليفن الصحافي السابق في قناة سي ان ان الاخبارية الذي يقف وراء هذه القضية لان مالكي البناء يرتبطون جميعا بايران وبينهم مؤسسة "علوي".