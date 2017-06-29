هذه هي اسماء الموقوفين بتهمة اطلاق النار ابتهاجا...

بلغ عدد الذين احصتهم قوى الامن في عمليات اطلاق النار ابتهاجا لمناسبة النجاح في البروفيه حتى الآن 157 شخصا فيما بلغ عدد الموقوفين 9 أشخاص.

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ومن بين مطلقي النار:- ديب عساف اوقف من قبل قوة من الجيش اللبناني في محلة كفرحتى - جباع .- علي مصطفى المراد 1968 اوقف من قبل دورية من شعبة المعلومات في محلة العيون - حلبا .- ايلي بسام الجقل 2001 اوقف من قبل دورية من شعبة المعومات في محلة عدبل - حلبا .- قاسم محمد طالب 1998 اوقف من قبل دورية من شعبة المعلومات في بلدة معركة - العباسية - صور .- محمد احمد اسعد 1981 اوقف من قبل دورية من شعبة المعلومات في بلدة قبعيت - مشمش .وكانت هذه الاسماء قد وردت في اللائحة التي نشرتها المديرية العامة لقوى الأمن، والتي تضم أسماء مطلقي النار ابتهاجا بنتائج الشهادة المتوسطة.