تفجيرات انتحارية بمخيمات عرسال...وهؤلاء هم الانتحاريون

عملية دهم في عرسال

Lebanon, news ,lbci ,أخبار دهم, الجيش,عرسال,عملية دهم في عرسال

LBCI News Lebanon

أقدم انتحاري فجر اليوم وأثناء قيام قوّة من الجيش بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال، على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة ما أدّى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة، بحسب ما ذكرت قيادة الجيش.

وفي وقت لاحق، أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما فجّر الإرهابيون عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدّة للتفجير، عمل الخبير العسكري على تفجيرها فوراً في أمكنتها.

الإعلان

من جهة ثانية، وخلال قيام قوّة أخرى من الجيش بعملية تفتيش في مخيم القارية التابع للنازحين السوريين في المنطقة نفسها، أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما أقدم إرهابي آخر على رمي قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ما أدّى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح طفيفة.

وذكرت قيادة الجيش أن طفلة قد توفيت جراء تفجير انتحاري نفذه أحد الارهابيين وسط أفراد عائلة نازحة في مخيم النور.





وأفادت مصادر عسكرية بأن عدد الموقوفين قيد التحقيق يفوق الـ300 شخص من بينهم عدد من كبار المطلوبين، لافتة الى أنه قد يتم اخلاء سبيل عدد منهم بعد اجراء التحقيقات اللازمة.

وفي معلومات خاصة للـLBCI فان معلومات توافرت لدى مديرية الاستخبارات عن أن الانتحاريين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية من زحلة إلى بيروت.وأفادت مصادر عسكرية بأن عدد الموقوفين قيد التحقيق يفوق الـ300 شخص من بينهم عدد من كبار المطلوبين، لافتة الى أنه قد يتم اخلاء سبيل عدد منهم بعد اجراء التحقيقات اللازمة.

وكانت استخبارات الجيش قد أوقفت قاتل الشهيد المقدم نور الدين الجمل في عرسال وهو مطلوب خطير سوري الجنسية يدعى "احمد خالد دياب"​.