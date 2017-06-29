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29 حزيران 2017
29/06/2017 23:26:12
انتحاري يفجر نفسه خلال عملية دهم لفوج المجوقل في مخيم النور شرق عرسال واصابة 4 عسكريين
انتحاري يفجر نفسه خلال عملية دهم لفوج المجوقل في مخيم النور شرق عرسال واصابة 4 عسكريين
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LBCI News Lebanon
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