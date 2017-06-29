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29 حزيران 2017
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انتحاري يفجر نفسه خلال عملية دهم لفوج المجوقل في مخيم النور شرق عرسال واصابة 4 عسكريين

انتحاري يفجر نفسه خلال عملية دهم لفوج المجوقل في مخيم النور شرق عرسال واصابة 4 عسكريين Lebanon, news ,lbci ,أخبار عملية,خلال,نفسه,يفجر,انتحاري,
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انتحاري يفجر نفسه خلال عملية دهم لفوج المجوقل في مخيم النور شرق عرسال واصابة 4 عسكريين
 
 
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