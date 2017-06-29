هل يتم إعادةَ النظر في جزء من الضرائب؟

دو فريج: المنطق يقضي بأن يتمّ استكمال الجلسة التشريعية من حيث عُلّقت

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LBCI News Lebanon

الجمهورية" أن المنطق يقضي بأن يتمّ استكمال الجلسة التشريعية من حيث عُلّقت، أي اعتبار ما تمّ إقراره في جلسة 16 آذار الماضي مُقَرّاً، إلّا في حال طلب بعض النواب إعادةَ النظر في جزء من الضرائب لأنّها تتضارب مع ما هو وارد في مشروع الموازنة. اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب نبيل دوفريج في حديث لصحيفة "أن المنطق يقضي بأن يتمّ استكمال الجلسة التشريعية من حيث عُلّقت، أي اعتبار ما تمّ إقراره في جلسة 16 آذار الماضي مُقَرّاً، إلّا في حال طلب بعض النواب إعادةَ النظر في جزء من الضرائب لأنّها تتضارب مع ما هو وارد في مشروع الموازنة.

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من جهته، أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر لـ"الجمهورية" أنّ إقرارَ الضرائب في الجلسة السابقة لا يُعتبر نهائياً لأنّ محضر الجلسة لم يُستكمل ولم يصدَّق عليه، كما أنه لم يتمّ التصويت على القانون.