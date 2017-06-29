ما صحة معاودة درس ملف مناقصة استقدام سفن لإنتاج الطاقة؟

بعد معلومات مفادها أنّ إدارة المناقصات ستعمد إلى معاودة درسِ ملف مناقصة استقدام سفن لإنتاج الطاقة الكهربائية، من نقطة البداية، ولن تكتفيَ بمهمّة فضّ العروض، نفى وزير الطاقة سيزار أبي خليل لـ"" هذا الامر ، مؤكدا أنّ قرار مجلس الوزراء واضح ولا يحتمل أيّ لبس، ومن يقول عكسَ ذلك، إمّا أنه يحاول تضليلَ الناس، أو أنّه كان نائماً خلال اتّخاذ القرار في مجلس الوزراء.