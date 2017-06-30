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30 حزيران 2017
30/06/2017 00:00:30
فوج المجوقل يواصل عملية التفتيش بحثاً عن عبوات ناسفة يبدو انها مخبأة في مخيم النور شرق عرسال وينفذ مداهمات في مخيم ابو طاقية بحثاً عن مطلوبين
فوج المجوقل يواصل عملية التفتيش بحثاً عن عبوات ناسفة يبدو انها مخبأة في مخيم النور شرق عرسال وينفذ مداهمات في مخيم ابو طاقية بحثاً عن مطلوبين
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LBCI News Lebanon
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