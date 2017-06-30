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30 حزيران 2017
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فوج المجوقل يواصل عملية التفتيش بحثاً عن عبوات ناسفة يبدو انها مخبأة في مخيم النور شرق عرسال وينفذ مداهمات في مخيم ابو طاقية بحثاً عن مطلوبين

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فوج المجوقل يواصل عملية التفتيش بحثاً عن عبوات ناسفة يبدو انها مخبأة في مخيم النور شرق عرسال وينفذ مداهمات في مخيم ابو طاقية بحثاً عن مطلوبين
 
 
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