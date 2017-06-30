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30 حزيران 2017
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خمسة انتحاريين فجروا أنفسهم ما بين مخيم النور ومخيم القارية شرق عرسال والجيش فجر 4 عبوات ناسفة في مكانها

خمسة انتحاريين فجروا أنفسهم ما بين مخيم النور ومخيم القارية شرق عرسال والجيش فجر 4 عبوات ناسفة في مكانها Lebanon, news ,lbci ,أخبار أنفسهم,فجروا,انتحاريين,خمسة,
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خمسة انتحاريين فجروا أنفسهم ما بين مخيم النور ومخيم القارية شرق عرسال والجيش فجر 4 عبوات ناسفة في مكانها
 
 
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