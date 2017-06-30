اسرار الصحف 30-06-2017

النهار





تحرّكت آلية العمل في إحدى الوزارات في اليومين الأخيرين بعدما ارتفعت الشكوى من المماطلة والرشى....

تحدّث وزير عبر حديث إذاعي عن أن ملف المشاعات والمسح العقاري سيكون أمام مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة من دون تجديد ماهية الموضوع العالق في أكثر من منطقة.



المستقبل

إن أحــزابـاً وشــخصيات معـارضـة بـدأت اتصالات مع فاعليات من المجتمع المدني لحثّها على تشكيل لوائــــح انتخابية مشتركة لخوض الاستحقاق النــــيابي المقــــبل.



الجمهورية

تؤكد إحدى الوزارات الأساسية أنها تسعى الى إتمام مهمة من إختصاصها لكن مواصفات الخدمات المطلوبة تجعلها بحاجة الى إختصاصيّين أجانب.

نُقل عن زعيم سياسي أنه يتفهّم الأسباب الخفية التي أدت الى التعجيل بولادة القانون الإنتخابي، و"رغم تحفّظه على كثير من تفاصيله، لن يقدم على أي عمل تشويشي عليه".

قال مرجع سياسي إنه ما يزال يجد "صعوبات جدّية" في محاولته جمع قطبَين سياسيّين إذ يبدو أنهما غير مستعدّين بعد لعقد مصالحة بينهما.

أوضح سفير دولة أوروبية أن تأخُّر تسليم بلاده هبة موعودة لإحدى المؤسسات المهمة يعود لأوضاع بلاده الداخلية وليس لأسباب سياسية.

البناء

خفايا

جزم خبير انتخابي معروف بأنّ أكثر من خمسين مقعداً نيابياً ستبقى نتائجها غير محسومة حتى تكتمل صورة التحالفات وتتضح تشكيلات اللوائح والمرشحين قبيل الموعد المقرّر لإجراء الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل، وذلك على عكس ما كان يحصل في القانون الأكثري حين كانت التقديرات تصحّ في غالبيتها فتأتي النتائج مطابقة للتقديرات باستثناء عدد محدود جداً من المقاعد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة…

كواليس

يقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إنّ الرئيس ترامب ورّط بلاده بجعل السعودية الحليف الذي لا يمكن الوثوق بخطواته مع بيع الحليف الموثوق محمد بن نايف واستبداله بالهائج كما يصفونه محمد بن سلمان، وكان هذا الكلام سبباً محفزاً وفقاً لمصادر إعلامية في واشنطن لنشر "نيويورك تاميز" تقريراً عن وضع محمد بن نايف في الإقامة الجبرية بعد مراسم البيعة التي أداها لبن سلمان ومنعه من السفر دون أن تقول واشنطن شيئاً، متسائلين عن مصير العلاقة السعودية الأميركية بعد أن ينهي ترامب رئاسته ويصير بن سلمان ملكاً…؟