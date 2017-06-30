مجلس الامن يقر خفض عديد بعثة "يوناميد" في دارفور

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وافق مجلس الامن الدولي على خفض كبير في عديد قوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد)، وذلك بعد الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة لاقتطاع حوالى 600 مليون دولار من موازنة عمليات القبعات الزرق.والقرار الذي قدمته بريطانيا ووافق عليه المجلس باجماع اعضائه الخمسة عشر ينص على خفض عديد البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بنسبة 30% على الاقل.و"يوناميد" التي يبلغ قوامها حاليا 17 ألف جندي وشرطي من اكثر من 30 بلدا تنتشر في دارفور منذ عام 2007 وتبلغ ميزانيتها مليار دولار سنويا مما يجعلها من بين اكبر واغلى بعثات حفظ السلام في العالم.