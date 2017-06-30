تأكيد استخدام السارين في هجوم خان شيخون

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جاء في تقرير فريق لتقصي الحقائق اطلعت عليه رويترز أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أفادت باستخدام غاز السارين المحظور في هجوم راح ضحيته العشرات في شمال سوريا في نيسان.وتداول أعضاء المنظمة في لاهاي التقرير لكنه لم يعلن.وكان الهجوم على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب الشمالية في الرابع من نيسان أعنف الهجمات في الحرب الأهلية السورية منذ أكثر من ثلاث سنوات. ودفع هجوم خان شيخون الولايات المتحدة إلى شن هجوم صاروخي على قاعدة جوية سورية قالت واشنطن إنها استخدمت في شن الهجوم.وبعد إجراء مقابلات مع شهود وفحص عينات خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة إلى أن "عددا كبيرا من الناس الذين مات بعضهم تعرضوا للسارين أو مادة تشبهه".