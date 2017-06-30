عقوبات اميركية للمرة الاولى على مصرف صيني

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اعلن وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين فرض عقوبات على مصرف صيني بتهمة تبييض اموال لحساب كوريا الشمالية، في خطوة غير مسبوقة ترمي الى "الضغط" على نظام بيونغ يانغ.واوضح الوزير الاميركي ان الصين ليست مستهدفة "بتاتا" بهذه العقوبات التي تشمل ايضا شخصين صينيين وشركة نقليات.من جهة أخرى، اجرى الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي محادثات تناولت كيفية الحد من الطموح النووي الكوري الشمالي من دون التوصل الى اتفاق بشأن عزل النظام الكوري الشمالي ام التعاطي معه.واستقبل ترامب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي-إن في البيت الابيض على مأدبة عشاء رسمي اعقبها محادثات تناولت الخطوات الواجب اتخاذها في ما يتعلق بالمواجهة مع الشمال.