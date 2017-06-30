أمن وقضاء
30 حزيران 2017
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توقيف متهم اعترف بالقاء قنبلة في عين الحلوة

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توقيف متهم اعترف بالقاء قنبلة في عين الحلوة
أوقفت القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني (رزق. ع) الذي اعترف بالقاء قنبلة يدوية قرب محل موسى الراعي في "حي الزيب" في الشارع التحتاني في المخيم، ما ادى الى سقوط 5 جرحى عشية عيد الفطر المبارك . 

وقد قامت "القوة المشتركة" بتسليمه الى استخبارات الجيش اللبناني في الجنوب عند الحاجز العسكري في التعمير التحتاني لاستكمال التحقيق معه . 
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وأكد قائد القوة المشتركة في المخيم العقيد بسام السعد انهم لن يألو جهدا في حفظ أمن واستقرار المخيم وحمايته من واجبهم، ومصلحة ابنائهم وامنهم فوق اي اعتبار، مؤكدا ان هذا التوقيف يعتبر انجازا كبيرا بفضل التعاون والتنسيق بين القوى الفلسطينية على مختلف انتماءاتها.
 
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