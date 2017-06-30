أمن وقضاء 30 حزيران 2017 30/06/2017 01:34:00 توقيف متهم اعترف بالقاء قنبلة في عين الحلوة

من هو الفلسطيني الذي اوقفته القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة ؟

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LBCI News Lebanon





وقد قامت "القوة المشتركة" بتسليمه الى استخبارات الجيش اللبناني في الجنوب عند الحاجز العسكري في التعمير التحتاني لاستكمال التحقيق معه .

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وأكد قائد القوة المشتركة في المخيم العقيد بسام السعد انهم لن يألو جهدا في حفظ أمن واستقرار المخيم وحمايته من واجبهم، ومصلحة ابنائهم وامنهم فوق اي اعتبار، مؤكدا ان هذا التوقيف يعتبر انجازا كبيرا بفضل التعاون والتنسيق بين القوى الفلسطينية على مختلف انتماءاتها.

أوقفت القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني (رزق. ع) الذي اعترف بالقاء قنبلة يدوية قرب محل موسى الراعي في "حي الزيب" في الشارع التحتاني في المخيم، ما ادى الى سقوط 5 جرحى عشية عيد الفطر المبارك .وقد قامت "القوة المشتركة" بتسليمه الى استخبارات الجيش اللبناني في الجنوب عند الحاجز العسكري في التعمير التحتاني لاستكمال التحقيق معه .وأكد قائد القوة المشتركة في المخيم العقيد بسام السعد انهم لن يألو جهدا في حفظ أمن واستقرار المخيم وحمايته من واجبهم، ومصلحة ابنائهم وامنهم فوق اي اعتبار، مؤكدا ان هذا التوقيف يعتبر انجازا كبيرا بفضل التعاون والتنسيق بين القوى الفلسطينية على مختلف انتماءاتها.