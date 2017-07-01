هذه هي الخفايا الصحية التي يكشفها لون لسانكم!

الإعلان

يعتبر اللسان من الأعضاء الأساسية التي تلعب دوراً كبيراً في قدرة الإنسان على التكلّم وتناول الطعام. ولكن ما قد لا تعرفونه هو أن لون اللسان قد يكشف الكثير عن صحّتكم.ما هي الخفايا الصحية التي يكشفها لون لسانكم؟- اللسان الأصفر: قد يكون اللسان الأصفر دليلاً على وجود اضطرابات في الجهاز الهضمي والكبد.- اللسان الأبيض: يكتسب اللسان اللون الأبيض لأسباب عدة، منها اتباع نظام غذائي عالي الدهون أو الحار جداً. ولكن قد يكون أيضاً هذا اللون دليلاً على الإصابة بمرض القلاع أو "الحمو".- اللسان الشاحب: إذا كان لون لسانكم وردياً شاحباً، فهذا قد يشير الى نقص في بعض العناصر الغذائية.- اللسان الأحمر: هذا اللون يمكن أن يكون مؤشراً على نقص في الفيتامين B9 أو B12.- اللسان الأسود: هذا اللون نادر جداً ولكنه يقترن بعوامل مختلفة مثل تناول المضادات الحيوية أو الأدوية الأخرى، التدخين والقهوة، أو إساءة استخدام غسول الفم.- اللسان الجاف: هذه المشكلة ناجمة عن اضطرابات في فرز اللعاب، كما إنها قد تكون ناجمة عن متلازمة Gougerot-Sjögren أو sacoïdose.