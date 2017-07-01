تناولوا بيضة على الفطور... وستخسرون الوزن!

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يعلم الجميع أن لوجبة الفطور أهمية حيوية كبيرة كونها تعطي الجسم الكمية الكافية من الطاقة.كذلك، فإن هذه الوجبة هي الأهم لأنها تقدّم للمرء المواد الغذائية الأساسية بعد مرور نحو 8 ساعات من عدم تناول الطعام. لذلك فمن المهم جداً اختيار الأطعمة الصحية المناسبة لهذه الوجبة.ومما لا شك فيه أن اختيار نوعية الطعام الصحي خلال الفطور يساعد الإنسان على خسارة الوزن بسهولة. ووفقاً لدراسة أجريت عام 2008، فيمكن للإنسان التخلّص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن من خلال استهلاك البيض، كونه مصدر مهم للبروتين.من هذا المنطلق، يتكوّن الفطور "المثالي" من بيضة مسلوقة وتوست من القمح الكامل وتفاحة، هذه العناصر الثلاثة صحية جداً، تساعد الإنسان على خسارة بعض الكيلوغرامات.