ما هي الأطعمة التي لا يجب تناولها قبل ممارسة الرياضة؟

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يحلم الجميع بالحصول على جسم رياضي جميل ومثالي، فيقوم البعض بممارسة الرياضة بشكل منتظم بهدف الحصول على جسم ممشوق وصحي.ولكن هل تعلمون أن هناك أنواعاً معينة من الأطعمة لا يجب تناولها قبل ممارسة الرياضة؟ ما هي؟- الأطعمة الغنية بالألياف: تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف ضرورية وصحية جداً وتساعد على خسارة الوزن. ولكن إن تناول هذه الأطعمة قبل ممارسة الرياضة يمكن أن يعيق عملية التمرين لأنها تستغرق وقتاً أطول من غيرها ليتم هضمها من قبل الجسم.- المكسرات: إن احتواء المكسّرات على كمية عالية من البروتين مفيد جداً، إلا أن محتواها العالي بالدهون يجعلها خياراً غير صائب قبل ممارسة الرياضة.- الأطعمة الحارة: إن تناول هذه الأطعمة قبل الرياضة يمكن أن يسبب بالشعور بالحرقة في الحلق والأسيد في المعدة، ما يؤثر سلباً على التمارين.