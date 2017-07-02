اليكم طريقة سهلة... للتخلّص من مشكلة الأظافر الغارزة!

الإعلان

مما لا شك فيه أن مشكلة غرز الأظافر في اللحم تسبب الألم الشديد والإصابة بالالتهاب.ويعاني عدد كبير من الناس من هذه المشكلة التي تأتي نتيجة نمو اللحم فوق الظفر.سنقدّم لكم في ما يلي طريقة بسيطة وسهلة لمعالجة هذه المشكلة.قوموا بداية بنقع الظفر المصاب بالماء الساخن لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة. ثمّ ضعوا 10 ملاعق صغيرة من البيكربونات في 5 ليترات من الماء، لا يجب أن تتجاوز درجة حرارتها الـ37 درجة، كما يمكنكم أن تضيفوا اليها أيضاً الملح الانكليزي، واغسلوا بها رجلكم.وباستخدام عصا خشبية مخصصة لتقليم الأظافر، إرفعوا الظفر المصاب وقلّموه من الجانبين جيداً وبطريقة موحدة من دون وجود أجزاء مدببة بالقرب من الحواف. ثمّ ضعوا القطن بين الظفر واللحم، وطهروا هذه المنطقة.