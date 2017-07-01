لهذا السبب يجب شرب عصير الجزر يومياً!

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يُعتبر عصير الجزر من المشروبات المفيدة جداً للصحة لاحتوائه على خصائص مضادة لالتهابات أبرزها الكاروتين.إليكم أبرز فوائد هذا العصير عند شربه يومياً:يساعد في مكافحة السرطان بسبب غناه بالكاروتين.هذا العصير السحري يُبطئ شيخوخة البشرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة.يحتوي على فيتامين (A) الذي يقلل من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.يعزز خسارة الوزن لأنّه قليل السعرات الحرارية.