3 طرق طبيعية لعلاج تساقط الشعر الناتج عن خلل في الغدة الدرقية!

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يُعتبر الخلل في الغدة الدرقية من أبرز الأسباب المؤدية إلى فقدان الشعر لدى النساء. يُشار إلى أنّ عدم توازن الهرمونات هو الذي يؤدي إلى هذه المشكلة.في هذا السياق، نُقدم إليكِ 3 طرق بسيطة لعلاج ضعف الغدة الدرقية الذي يسبب تساقط الشعر:زيت جوز الهند يحتوي على الأحماض الدهنية المتوسطة والدهون المشبعة الصحية التي تساعد في استعادة صحة الغدة الدرقية. تناولي ملعقة كبيرة من هذا الزيت كل يوم للحصول على نتيجة مضمونة! أو افركي فروة رأسكِ بهذا الزيت السحري.الفيتامينات الموجودة في الفواكه والخضار خصوصاً الفيتامين C الذي يُحسن عمل جهاز المناعة ويساعد في تعزيز مستويات الكولاجين لشعر صحيّ! اكثروا من تناول فواكه الحمضيات.عشب البحر يحتوي على نسبة عالية من اليود الذي يساعد في استقرار وظيفة الغدة الدرقية وبالتالي يمنع تساقط الشعر ويعزز نموه. تناولوا عشب البحر المجفف يومياً!