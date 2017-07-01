موجة حر تبلغ ذروتها الاحد...اليكم ما ينتظرنا

هذا هو طقس الايام المقبلة ...

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LBCI News Lebanon

يتمركز منخفض جوي حراري مع كتل هوائية شديدة الحرارة فوق شبه الجزيرة العربية، وستتمدد الكتل المرافقة لهذا المنخفض غربا نحو غرب السعودية وسوريا لتصل الى لبنان وتتسبب بموجة حر عالية الفعالية على الاقسام الشرقية منه ومتوسطة الفعالية جبلاً وساحلاً.

ومن المتوقع ان يتأثر لبنان بدءاً من اليوم بموجة حر تبلغ ذروتها الأحد ويوم الثلاثاء لتبدأ بالانحسار يوم الاربعاء المقبل.

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اليكم بعض التفاصيل عن ما ينتظرنا في الايام المقبلة:

الحرارة : المتوقعة في ذروة موجة الحر (بين الأحد والاثنين) تتراوح أقصاها ساحلا بين ٣٤ و ٣٥ درجة . اما على ال ١٠٠٠م أقصاها بين ٣٠ و ٣٢ درجة في البقاع الأوسط ٣٨ الى ٣٩ درجة وفي البقاع الشمالي والشمالي الشرقي تصل الى ٤٢ درجة، لتعود وتنخفض الاربعاء وتبدأ موجة الحر الأربعاء بالانحسار.

الرطوبة : تكون متدنية جافة في الداخل ومرتفعة نسبياً على السواحل مما يزيد من الشعور بالحرّ بحيث تصبح الحرارة المحسوسة Real feel مرتفعة جدا ومزعجة ساحلا.

الرياح : سرعتها ضعيفة عموما واتجاهها يتراوح نهارا بين جنوبي غربي - غربي - وشمالي غربي مما يجعل هذه الرياح تنقل الرطوبة المتبخرة من فوق سطح البحر باتجاه اليابسة وهذا يساهم بارتفاع نسب الرطوبة ساحلاً.