الخطوط الجوية البريطانية تستأجر طائرات قطرية

سمحت الحكومة البريطانية للخطوط الجوية البريطانية باستخدام طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية وأطقمها لمساعدة شركة الطيران على نقل جميع المسافرين إلى وجهاتهم.

وأعلن وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ إن الخطوط البريطانية (بي ايه) سوف تستأجر تسع طائرات أيرباص أي320 و أي321 وطواقمها بناء على نصيحة من الهيئة العامة للطيران المدني .

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وتعتزم أطقم طائرات الرحلات الطويلة والقصيرة في الخطوط البريطانية تنظيم إضراب لمدة أسبوعين اعتبارا من أول تموز بسبب العقوبات المفروضة على نقابيين شاركوا في إجراءات عمالية سابقة وسط نزاع طويل الأمد بشأن الأجور.