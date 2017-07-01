الصراف: سنقف بالمرصاد لاي عمل ارهابي

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اكد وزير الدفاع يعقوب الصراف جهوزية الجيش الدائمة في مواجهة الارهاب، لافتا الى أنه ما حصل في عرسال يؤكد ترجمة خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري.واستغرب الصراف، خلال زيارته لمنفذية عكار في الحزب السوري القوي الاجتماعي في حلبا عكار، ان تكون المخيمات التي هي على ارض لبنانية وتحت رعاية دولية وهيئات انسانية وان يتوغل في داخلها الارهابيون وقال:" ان حقوق النازح تعنينا كثيرا ورعايته واجب علينا ولكن سنقف بالمرصاد لاي عمل ارهابي او امني او فتنوي يصدع وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك".واشار الصراف الى ان الجيش مستعد دائما لتقديم الدماء من دون اي حساب عندما يتعلق الامر بامن الوطن والمواطنين.