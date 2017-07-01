توضيح من مكتب وزير الشباب حول استضافة لبنان كأس آسيا 2017 بكرة السلة

ورد في برنامج كلام الناس على قناة الـLBCI ما مفاده أن وزارة الشباب والرياضة موقفها غير واضح بالنسبة لإستضافة بطولة اسيا لكرة السلة في لبنان وبناءا عليه يهمنا ان نوضح التالي :
إن وزير الشباب والرياضة هو أول من اقترح على الاتحاد اللبناني لكرة السلة أن يتقدم بملف الى الوزاره لرفعه الى مجلس الوزراء لطلب مساعدة لإقامة هذه البطولة كون المبلغ المطلوب لإقامة البطولة يفوق المبالغ المتاحة في موازنة الوزاره ويحتاج اعتمادات خاصة يوافق عليها مجلس الوزراء وطلب الوزير من الاتحاد تقديم الملف واخذ الامر عدة اشهر وفور تقديم الملف قام الوزير بتحويله خلال فترة أيام معدودة الى الامانة لمجلس الوزراء لدراسة الملف وطرحه على مجلس الوزراء لاخذ القرار المناسب بهذا الشأن.
يهم مكتب وزير الشباب والرياضة توضيح هذا الامر منعا لأي شائعات وأخبار تحاول أن توحي بعكس هذا الامر وتؤكد ان وزير الشباب والرياضة قام بواجبه اقتناعا منه بأهمية رفع هذا الملف، وأي كلام عكس ذلك هو مغالطات والهدف منها الاساءة الى الرياضة الى وزارة الشباب والرياضة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية