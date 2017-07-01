هكذا علّقت نادين الراسي على فيديو كارين رزق الله ورودني حداد

بعدما تبيّن أن الفيديو المتداول للممثلة كارين رزق الله مع الممثل رودني حداد عبارة عن إعلان ترويجي لعملها الأخير، علّقت الممثلة نادين الراسي على الفيديو الّذي إنتشر خارج سياقه.

وقالت الممثلة نادين الراسي في الفيديو " "أما بالنسبة لفيديو كارين رزق الله، فأنا بقلكن انتظروا، انتظروا ولا تستعجلوا.. حرام نظلم، عنجد حرام"، وتابعت "أكيد اليوم من واجبات الصحافة انها تنقل شو عم يصير، وهيدا حقها، لكن ليس من حقّها محاكمة الآخر". وختمت: "جُلّ من لا يخطئ. نحنا مثلكن بشر وخلّينا ما نتجبّر، وما نجبر. حرام".

بدورها، أعادت كارين رزق الله نشر جزء من حديث نادين الراسي وأرفقته بتعليق جاء فيه "شكراً على كلماتك اللطيفة".

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