حقيقة وليس مسلسل.. نادين نسيب نجيم تكشف "مافيا" ضدها

يبدو أن الممثلة نادين نسيب نجيم تعاني من بعض الحسابات الوهمية الّتي تحمل صورها واسمها على مواقع التواصل الإجتماعي للإيحاء أنهم ينتمون إلى رابطة معجبيها ولكن في الحقيقة يسعون إلى تشويه صورتها.

وفي هذا الإطار، نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة كُتب عليها بعض تفاصيل ما يفعله بعض المعجبين المزيفين تحت خانة التحذير، وعلّقت قائلةً "عن جد هالقد وقتكم ما الو اي قيمة عندكم هل قد نفسكم ما بتحترموها؟ هالقد وصلتوا لمرحلة من الحقد والحسد والغيرة لدرجة صرتوا مافيا وعلى مين؟؟؟ عليي؟ مفكرين حالكم اذكياء وماحدا رح يكشفكم؟".

وتابعت "ان شاء الله تكونوا عرفتوا انو كل ما حدا تزاكا بصير غبي اكتر ويلي عم يعملولي تاغ على أساس هني فانز وقفوا هون أحسن ما بلش بلوكات كل يوم بتفتح صفحة حاملي صورتي واسمي وفجأة بتمدح وفجأة بتختفي... بلا مشاكل يا ولاد كبروا حياتكم اهم بكتير وإلها حق عليكم احترموها".

الإعلان