حقيقة وليس مسلسل.. نادين نسيب نجيم تكشف "مافيا" ضدها

عن جد هل قد وقتكم ما الو اي قيمة عندكم هل قد نفسكم ما بتحترموها ؟ هل قد وصلتوا لمرحلة من الحقد والحسد والغيرة لدرجة صرتوا مافيا وعلى مين ؟؟؟ عليي ؟ مفكرين حالكم اذكياء وماحدا رح يكشفكم ؟ ان شاء الله تكونوا عرفتوا انو كل ما حدا تزاكا بصير غبي اكتر ويلي عم يعملولي تاغ على أساس هني فانز وقفوا هون أحسن ما بلش بلوكات كل يوم بتفتح صفحة حاملي صورتي و اسمي وفجأة بتمدح وفجأة بتختفي ... بلا مشاكل يا ولاد كبروا حياتكم اهم بكتير وإلها حق عليكم احترموها #نادين_نسيب_نجيم #nnn #nadinenassibnjeim #الهيبة

