أكد الرئيس امين الجميل ان "خلاص لبنان هو بتجاوز الذات والترفع عن الصغائر"، وان "الاوطان لا تبنى الا بالتضحيات وبالمقاومة الحقيقية، المقاومة اللبنانية- اللبنانية التي نؤمن بها للحفاظ على كرامة الشعب اللبناني وسلامته".

وسأل الجميل في احتفال اقيم في بلدية الجديدة- البوشرية السد، بعد ازاحة الستارة عن لوحة "بولفار الرئيس امين الجميل": "ماذا تفيدنا المقاومة التي تحمي اوطان الآخرين وتحارب من اجل مصالحهم خارج الحدود اللبنانية"، داعيا الى "التفكير بمستقبل وطننا واجيالنا قبل التذاكي بوضع قانون انتخاب على القياس او وفق مصالح او صفقات".