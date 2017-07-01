أمن وقضاء
01 تموز 2017
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بالفيديو- "عمرو واقف عدقيقة"...

اطلاق حملة “Pave way for the ambulance” Lebanon, news ,lbci ,أخبار ambulance, لبنان, اسعاف,الوكالة الوطنية للاعلام,اطلاق حملة “Pave way for the ambulance”
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ُأطلقت حملة “Pave way for the ambulance” ، بالتعاون مع وزير الإعلام ملحم الرياشي، والوكالة الوطنية للإعلام.

وتهدف هذه الحملة لانقاذ حياة شخص أثناء القيادة.
 
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