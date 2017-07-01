كل كمية الدم يللي صارت بسبب السلاح المتفلت بلبنان وبعد في ناس ما فهمت خطورة اطلاق النار...اليوم ضحية جديدة انضافت عالسجل... شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ دق_الرصاص_رصاص