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01 تموز 2017
01/07/2017 09:51:48
كل كمية الدم يللي صارت بسبب السلاح المتفلت بلبنان وبعد في ناس ما فهمت خطورة اطلاق النار...اليوم ضحية جديدة انضافت عالسجل... شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ دق_الرصاص_رصاص
كل كمية الدم يللي صارت بسبب السلاح المتفلت بلبنان وبعد في ناس ما فهمت خطورة اطلاق النار...اليوم ضحية جديدة انضافت عالسجل... شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ دق_الرصاص_رصاص
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LBCI News Lebanon
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