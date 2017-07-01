بالاسماء - موقوفون جدد ممن اطلقوا النار ابتهاجا

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اعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أنه إلحاقا لبلاغها السابق المتعلق بنشر أسماء مطلقي النار إثر صدور نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة "البروفيه"، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات، تمكنت القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي من توقيف 61 شخصا منهم، كما توافرت لديها مجموعة جديدة من أسماء مطلقي النار ليرتفع عددهم إلى 190 حتى الآن، وهم اضافة الى ما تم الاعلان عنهم سابقا:احمد مصطفى الجزارخالد محمد سيف ملقب ابو سلومحسين فياض سيفاحمد نبيل ابو شاكرمحسن نبيل ابو شاكرغانم نعيم فاعور والدته سميرة تولد مواليد عام 1984 رقم السجل 26/طباياعيسى نعيم فاعور والدته سميرة تولد مواليد عام 1975 رقم السجل 26/طبايامحمد حسن فاعوربسام وصفي المصري مواليد عام 1983 والدته جمالعلي وليد شيخه والدته زينب مواليد عام 1989 فلسطينيجمال سمير علي والدته رحاب موايد عام 1982 فلسطينياحمد محمد العلي والدته فاديا الريس مواليد عام 1994 سجل 5400 المزرعة / لبنانعلي حسين سعد عمره حوالي 17 سنة لبناني"