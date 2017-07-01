أخبار فنية
01 تموز 2017
01/07/2017 10:48:03
بالصور: نادين نجيم الملكة والعروس والممثلة... هل تغيرت؟
شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم، هل تغيرت كثيراً بعد مرور 13 عاماً؟
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LBCI News Lebanon
مما لا شكّ فيه أنّ ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين نسيب نجيم أسرت الناس بجمالها وسحنتها السمراء الجذابة منذ انتخابها ملكة وحتى اليوم.
في سياق ذلك، جمعنا لكم بعض الصور لنادين منذ لحظة انتخابها ملكة جمال لبنان لعام2004 ، وصولاً إلى زفافها وحتى اليوم.
شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم، هل تغيرت كثيراً بعد مرور 13 عاماً؟
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