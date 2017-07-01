أخبار فنية
01 تموز 2017
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بالصور: نادين نجيم الملكة والعروس والممثلة... هل تغيرت؟

شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم، هل تغيرت كثيراً بعد مرور 13 عاماً؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار صور,نادين نسيب نجيم,شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم، هل تغيرت كثيراً بعد مرور 13 عاماً؟
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بالصور: نادين نجيم الملكة والعروس والممثلة... هل تغيرت؟
مما لا شكّ فيه أنّ ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين نسيب نجيم أسرت الناس بجمالها وسحنتها السمراء الجذابة منذ انتخابها ملكة وحتى اليوم.

في سياق ذلك، جمعنا لكم بعض الصور لنادين منذ لحظة انتخابها ملكة جمال لبنان لعام2004 ، وصولاً إلى زفافها وحتى اليوم.

شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم، هل تغيرت كثيراً بعد مرور 13 عاماً؟
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