بلد يشهد أعلى درجة حرارة في العالم... موجود في الشرق الأوسط!

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شهدت إيران يوم الخميس الماضي في 29 حزيران أعلى درجة حرارة في العالم، وذلك بعدما وصلت حتى 53.7 درجة مئوية.وفي التفاصيل، سُجل هذا الرقم الصادم في مدينة الأهواز غرب إيران وقد علّق الخبير إتيان كابيكيان في وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية على هذه الحالة بالقول إنّها أعلى درجة حرارة وُثقت في إيران وهي الأعلى خلال شهر حزيران من العام 2017 في آسيا.يُشار إلى أنّ درجة الحرارة في إيران كانت قد وصلت سابقاً حتى 52.4 درجة مئوية.وقد نشر موقع Weather Underground أنّ الحرارة في إيران ارتفعت تدريجياً يوم الخميس بين ساعتي الـ 4:51 والخامسة عصراً بحسب توقيت البلاد.