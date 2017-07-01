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01 تموز 2017
01/07/2017 11:02:17
روسيا اليوم: اتصال هاتفي بين بوتين وأمير قطر جرى خلاله التأكيد على أهمية الحل الدبلوماسي للازمة مع دول الخليج
روسيا اليوم: اتصال هاتفي بين بوتين وأمير قطر جرى خلاله التأكيد على أهمية الحل الدبلوماسي للازمة مع دول الخليج
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LBCI News Lebanon
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