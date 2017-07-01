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01 تموز 2017
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بالصور والفيديو- ليونيل ميسي يتزوج في حفل زفاف أسطوري!

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بالصور والفيديو- ليونيل ميسي يتزوج في حفل زفاف أسطوري!
تزوج نجم كرة القدم وفريق برشلونة ليونيل ميسي من حبيبته أنتونيلا روكوزوا التي تعرّف عليها في أيام الطفولة في روزاريو بالأرجنتين.

وفي التفاصيل، فقد جرى حفل الزفاف في فندق فخم  في روزاريو وحضره مشاهير ونجوم كرة القدم بالإضافة إلى العائلة والأصدقاء. يُشار إلى أنّ زملاء ميسي في فريق برشلونة حضروا إلى حفل الزفاف أبرزهم لويس سواريز، نيمار، جيرارد بيكيه وزوجته نجمة أغاني البوب الكولومبية شاكيرا.
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واللافت أنّ هدية الضيوف الذين حضروا حفل زفاف ​كانت عبارة عن علبة فيها زجاجة نبيذ فاخرة مع رسالة شكر من العروسين.

يُذكر، أنّ ميسي كان قد تعرف على روكوزو عندما كان في الـ 13 من عمره وقبل أن ينتقل للعيش في إسبانيا.

إليكم الصور والفيديو:




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