كيف علّق حاصباني على ما حصل في مستشفى بحنس؟

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تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسّان حاصباني قضية الاعتداء الذي تعرض له مستشفى بحنس وطاقمه الطبي من قبل مجموعة من الأشخاص بعد ان نقل اليه احد المواطنين الذي اصيب عن طريق الخطأ برصاص يعتقد انه من قبل المجموعة.واتصل حاصباني بعائلة المصاب وإطمأن على صحته، كما إتصل بمدير المستشفى وإطلع منه على التفاصيل وإطمأن على الطاقم الطبي الذي تعرض للاعتداء.وفي هذا الاطار، أكد وزير الصحة ان الاعتداء على حرمة المستشفيات وعلى الطواقم الطبية التي تقوم بخدمة المرضى وإسعافهم تصرف مرفوض كلياً وهو شبيه بمنطق السلاح المتفلت الذي يدفع اللبنانيون ثمنه، وأمل ان تسارع القوى الامنية الى القاء القبض على المعتدين وإحالتهم الى الجهات المختصة.