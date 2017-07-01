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01 تموز 2017
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وزير خارجية قطر: مطالب الدول العربية لا تتصل بالإرهاب وإنما بالسيادة ومرفوضة بموجب القانون الدولي

وزير خارجية قطر: مطالب الدول العربية لا تتصل بالإرهاب وإنما بالسيادة ومرفوضة بموجب القانون الدولي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدول,مطالب,خارجية,وزير,
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وزير خارجية قطر: مطالب الدول العربية لا تتصل بالإرهاب وإنما بالسيادة ومرفوضة بموجب القانون الدولي
 
 
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