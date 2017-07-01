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01 تموز 2017
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الوكالة الوطنية: حريق كبير قرب المعرض الأوروبي في النبطية والدفاع المدني يعمل على اخماده قبل ان يمتد إلى المنازل

الوكالة الوطنية: حريق كبير قرب المعرض الأوروبي في النبطية والدفاع المدني يعمل على اخماده قبل ان يمتد إلى المنازل Lebanon, news ,lbci ,أخبار كبير,حريق,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: حريق كبير قرب المعرض الأوروبي في النبطية والدفاع المدني يعمل على اخماده قبل ان يمتد إلى المنازل
 
 
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