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01 تموز 2017
01/07/2017 11:40:13
الوكالة الوطنية: حريق كبير قرب المعرض الأوروبي في النبطية والدفاع المدني يعمل على اخماده قبل ان يمتد إلى المنازل
الوكالة الوطنية: حريق كبير قرب المعرض الأوروبي في النبطية والدفاع المدني يعمل على اخماده قبل ان يمتد إلى المنازل
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LBCI News Lebanon
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