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01 تموز 2017
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وزير خارجية قطر: لا نرى احتمالا لعمل عسكري ضدنا ونعتقد أن هناك ما يكفي من الحكمة لتجنب هذا التصعيد وليس هناك ما يدعو للمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة

وزير خارجية قطر: لا نرى احتمالا لعمل عسكري ضدنا ونعتقد أن هناك ما يكفي من الحكمة لتجنب هذا التصعيد وليس هناك ما يدعو للمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار خارجية,وزير,
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وزير خارجية قطر: لا نرى احتمالا لعمل عسكري ضدنا ونعتقد أن هناك ما يكفي من الحكمة لتجنب هذا التصعيد وليس هناك ما يدعو للمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة
 
 
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