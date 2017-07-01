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01 تموز 2017
01/07/2017 11:56:55
وزير خارجية قطر: لا نرى احتمالا لعمل عسكري ضدنا ونعتقد أن هناك ما يكفي من الحكمة لتجنب هذا التصعيد وليس هناك ما يدعو للمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة
وزير خارجية قطر: لا نرى احتمالا لعمل عسكري ضدنا ونعتقد أن هناك ما يكفي من الحكمة لتجنب هذا التصعيد وليس هناك ما يدعو للمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة
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LBCI News Lebanon
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