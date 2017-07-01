وزير خارجية قطر: لا نرى احتمالا لعمل عسكري ضدنا ونعتقد أن هناك ما يكفي من الحكمة لتجنب هذا التصعيد وليس هناك ما يدعو للمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة