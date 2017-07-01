هل سُرقت دراجتكم الآلية؟...هذا الشخص قد يكون الفاعل

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ورد على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أحد الاشخاص وهو يقوم بعملية سرقة دراجة آلية في محلة المريجة.وبتاريخ 29/6/2017 وفي محلة حي السلم، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه، ويدعى:_ ص. ع. ( مواليد عام 2000، مصري)وتم ضبط دراجتين آليتين، كان قد قام بسرقتهما من محلتي الشويفات وحي السلم.وباستماعه، صرح بما نسب إليه، وأنه اقدم منذ حوالي الشهر والنصف على سرقة العديد من الدراجات الآلية من منطقة الضاحية الجنوبية حيث كان يبيعها لأشخاص مقابل مبالغ مالية.اودع والمضبوط مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء لاشارة القضاء المختص.