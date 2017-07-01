أمن وقضاء
01 تموز 2017
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يقومان باستئجار سيارة مع سائقها...وهكذا يحتالان عليه!

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يقومان باستئجار سيارة مع سائقها...وهكذا يحتالان عليه!
بتاريخ 30/6/2017 وفي بلدة بريتال، ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقب، تمكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف كل من :

-ج. ا. (مواليد عام 1987، لبناني)
-م. ا. (مواليد عام 2000، لبناني)

وذلك لإقدامهما على سلب عدة سيارات بقوة السلاح، بالاشتراك مع آخرين (العمل جار لتوقيفهما) اللذين يقومان باستئجار سيارة مع سائقها من خلال الاتصال بأحد مكاتب تأجير السيارات، ويعمدان بطريقة احتيالية الى استدراج السائق الى احد الاماكن حيث يكمن له الموقوفان فيه.
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التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
 
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