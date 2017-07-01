تقارير نشرة الاخبار
01 تموز 2017
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الوزير زعيتر يضرب مجددا...يريد معرفة "كبسات" المفتشين على وزاراته

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مذكرة ادارية صادرة عن وزير الزراعة غازي زعيتر ستثير جدلا قانونيا جديدا. فبحسب المذكرة يطلب زعيتر من المدراء العامين والمدراء والمسؤولين في الادارات التابعة لملاك وزارته والمشروع الأخضر والمؤسسات الخاضعة لوصايته اعلام الوزير مباشرة فور قدوم المفتشين الى احدى هذه الادارات للقيام بالتفتيش وقبل المباشرة بمهمة التفتيش....
 
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