نزار زكا مضرب عن الطعام في سجنه في ايران... فهل من تدخل؟

زكا ينتظر جهوداً تبذل من قبل السلطات اللبنانية

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LBCI News Lebanon

رغم أن اللبناني نزار زكا ليس مواطنا أميركيا بل يملك فقط إقامة في الولايات المتحدة، تحركت هذه الدولة من أجل العمل لإطلاق سراحه من السجون الإيرانية حيث هو موجود منذ 18 أيلول 2015 بعدما حُكم لمدة عشر سنوات بالتعامل مع دولة عدوة ضد إيران.