أخبار دولية
01 تموز 2017
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نزار زكا مضرب عن الطعام في سجنه في ايران... فهل من تدخل؟

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رغم أن اللبناني نزار زكا ليس مواطنا أميركيا بل يملك فقط إقامة في الولايات المتحدة، تحركت هذه الدولة من أجل العمل لإطلاق سراحه من السجون الإيرانية حيث هو موجود منذ 18 أيلول 2015 بعدما حُكم لمدة عشر سنوات بالتعامل مع دولة عدوة ضد إيران.
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