أخبار محلية
01 تموز 2017
01/07/2017 13:01:15
لائحة "التوافق النقابي" تعلن برنامجها
الاستعدادات لانتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تتواصل
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LBCI News Lebanon
الاستعدادات لانتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تتواصل، فقد أعلنت لائحة "التوافق النقابي" برئاسة رودولف عبود برنامجها، وتعهّدت تقديم كل ما يلزم لضمان حصول الاساتذة في التعليم الخاص على حقوقهم.
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