لائحة "التوافق النقابي" تعلن برنامجها

الاستعدادات لانتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تتواصل، فقد أعلنت لائحة "التوافق النقابي" برئاسة رودولف عبود برنامجها، وتعهّدت تقديم كل ما يلزم لضمان حصول الاساتذة في التعليم الخاص على حقوقهم.