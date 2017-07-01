أمن وقضاء
01 تموز 2017
01/07/2017 14:24:54
ما مصدر دوي الانفجارات على الحدود اللبنانية-الفلسطينية؟
دوي انفجارات ضخمة تردد صداها في بلدتي ميس الجبل وبليدا- قضاء مرجعيون
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LBCI News Lebanon
سمع في العمق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة دوي انفجارات ضخمة تردد صداها في بلدتي ميس الجبل وبليدا- قضاء مرجعيون، وعلم أنها عائدة لمناوارت للجيش الاسرائيلي.
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