ما مصدر دوي الانفجارات على الحدود اللبنانية-الفلسطينية؟

دوي انفجارات ضخمة تردد صداها في بلدتي ميس الجبل وبليدا- قضاء مرجعيون

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LBCI News Lebanon

سمع في العمق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة دوي انفجارات ضخمة تردد صداها في بلدتي ميس الجبل وبليدا- قضاء مرجعيون، وعلم أنها عائدة لمناوارت للجيش الاسرائيلي.