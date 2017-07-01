هكذا ردّ الحريري على نصرالله...

رد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من دون أن يسميه، بالقول إن "الشعب اللبناني قادر على أن يحمي أرضه بنفسه من أي عدوان إسرائيلي ولا يحتاج إلى قوى خارجية أو ميليشيات مهما كانت جنسيتها"، معتبرا أن كلامه "لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية"، وأضاف "الانتخابات قادمة، واللبنانيون واللبنانيات سيقولون بوضوح إذا كان هذا ما يريدونه: أن يستوردوا معرفة ومهارات، ويصدروا حلولا وخدمات ومنتجات، أو كما يهدد البعض في هذه الأيام، أن يستورد حرسا ثوريا وميليشيات!".
واعتبر الحريري خلال رعايته حفل تخريج طلاب الجامعة الأنطونية- دفعة العام الدراسي 2016-2017، أن مهمته الأولى في رئاسة الحكومة هي إيجاد فرص العمل للشباب اللبناني، وذلك لن يتحقق إلا بالنمو الاقتصادي، وشرطه الأول: الاستقرار.