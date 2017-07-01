باسيل: من ماضيه معروف لا يحق له ان يزايد علينا بالفساد

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أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن التيار الوطني الحر لن يكون للخدمات الصغيرة والمصالح الضيقة، و"التيار استلم وزارات وضع فيها خططا لسنوات طويلة والهيئات الدولية اشادت بمهنيتنا ونحن لا نحلم بل قادرون على الانجاز."وأكد باسيل من جزين "سحبنا الرئاسة من فم السبع ثم سحبنا قانون الانتخاب من فم الديب والتحدي في جزين ان نحصل على اكثر من ٨٠ بالمئة حتى نفوز بالمقاعد الثلاثة."ولفت الى ان "من ماضيه معروف لا يحق له ان يزايد علينا بموضوع الفساد فنحن نحارب وترمى علينا النميمة لأننا ضد الفساد."وعن موقف التيار من النزوح السوري، اشار باسيل الى أنه "اتهمنا بالعنصرية ورأينا أمس بطولة الجيش في مواجهة الارهاب وقائد الجيش هو أحد ابطال قضاء جزين."